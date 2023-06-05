Гвардиол открыт к переходу в "Сити"

Защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол открыт к переходу в "Манчестер Сити" этим летом.

Как сообщает The Telegraph, "Сити" рассматривает Гвардиола в качестве замены для Эмерика Лапорта, который после победы в финале Кубка Англии над "Манчестер Юнайтед" признался, что это тяжелейший лично для него сезон за все время выступлений за "горожан".



Лапорт, от контракта которого остается два года, хочет играть регулярно, тогда как в "Сити" он сейчас является только шестым выбором главного тренера Хосепа Гвардиолы на своей позиции. Эмерик уже рассматривает имеющиеся у него варианты, вызывая интерес у ряда клубов Европы.



Что касается Гвардиола, то он не делает секрета из своего желания выступать в Премьер-Лиге. При этом "Сити" уже ведет переговоры с полузащитником "Челси" Матео Ковачичем, партнером Йошко по сборной Хорватии.



Контракт Гвардиола с "РБ Лейпциг" предусматривает отступные в 114 миллионов евро (98 млн. фунтов), однако ожидается, что клуб Бундеслиги будет готов отпустить 21-летнего хорвата за чуть меньшую сумму — около 100 млн. евро (86 млн. фунтов).