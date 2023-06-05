"Челси" отказался от покупки Угарте
"Челси" отказался от приобретения полузащитника "Спортинга" и сборной Уругвая Мануэля Угарте.
Еще недавно "Челси" считался фаворитом в борьбе за Угарте, который, как ожидалось, станет первым новичком "синих" при Маурисио Почеттино.
Однако сейчас трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Челси" отказался от дальнейшей борьбы за 22-летнего уругвайца, который теперь должен перейти в ПСЖ.
Романо уточняет, что Угарте был открыт к переходу в "Челси", однако предложение ПСЖ оказалось лучше. "Синие" решили, что не будут платить больше цены, которую они считают для Мануэля рыночной.
05.06.2023 11:00
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Не нужен был
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Членсы быстро переобулись
Теперь угарте дно и хуесос орууу
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На фото как будто ему за 30
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Продолжаем угарать
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