"Челси" отказался от покупки Угарте

"Челси" отказался от приобретения полузащитника "Спортинга" и сборной Уругвая Мануэля Угарте.

Еще недавно "Челси" считался фаворитом в борьбе за Угарте, который, как ожидалось, станет первым новичком "синих" при Маурисио Почеттино.



Однако сейчас трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Челси" отказался от дальнейшей борьбы за 22-летнего уругвайца, который теперь должен перейти в ПСЖ.



Романо уточняет, что Угарте был открыт к переходу в "Челси", однако предложение ПСЖ оказалось лучше. "Синие" решили, что не будут платить больше цены, которую они считают для Мануэля рыночной.