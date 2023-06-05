"Челси" отказался от покупки Угарте

Мануэль Угарте "Челси" отказался от приобретения полузащитника "Спортинга" и сборной Уругвая Мануэля Угарте.

Еще недавно "Челси" считался фаворитом в борьбе за Угарте, который, как ожидалось, станет первым новичком "синих" при Маурисио Почеттино.

Однако сейчас трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Челси" отказался от дальнейшей борьбы за 22-летнего уругвайца, который теперь должен перейти в ПСЖ.

Романо уточняет, что Угарте был открыт к переходу в "Челси", однако предложение ПСЖ оказалось лучше. "Синие" решили, что не будут платить больше цены, которую они считают для Мануэля рыночной.


Метки Спортинг, Угарте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2023 11:00

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  1. apl-nash 05.06.2023 11:44 # apl-nash
    Не нужен был

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  2. felix-the-cat 05.06.2023 11:32 # felix-the-cat
    Членсы быстро переобулись

    Теперь угарте дно и хуесос орууу

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  3. falla 05.06.2023 11:21 # falla
    На фото как будто ему за 30

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  4. sisyazavr 05.06.2023 11:05 # sisyazavr
    Продолжаем угарать

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