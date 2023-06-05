"Сити" надеется, что требл поможет заключить новый контракт с Холандом

Боссы "Манчестер Сити" надеются, что завоевание требла в этом сезоне повысит шансы их клуба заключить новый контракт с нападающим Эрлингом Холандом.

Уже завоевав титул Премьер-Лиги и Кубок Англии, в ближайшую субботу "Сити" сразится с "Интером" в финале Лиги Чемпионов.



Таким образом, "горожане" могут повторить уникальное достижение "Манчестер Юнайтед", который в сезоне 1998/99 завоевал все три главных трофея.



На волне этого успеха, сообщает The Telegraph, "Сити" хотел бы заключить новый контракт с Холандом, который присоединился к "горожанам" прошлым летом и забил 52 гола в своем дебютном английском сезоне.



Новая сделка 22-летнего Холанда с "Сити" усложнила бы задачу "Реала", который мечтает переманить норвежского бомбардира в обозримом будущем.



Отметим, что сейчас у Холанда остается еще четыре года по действующему контракту с зарплатой около 400,000 фунтов. Эрлинг счастлив на "Этихад" и, как предполагается, открыт к продлению сотрудничества.