Осимхен открыт к смене клуба

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен заявил, что открыт к смене клуба этим летом.

Оцениваемый в сумму свыше 100 миллионов фунтов Осимхен является большой трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



24-летний нигериец выдающимся образом провел этот сезон, забив 30 голов во всех соревнованиях и завоевав первый для "Наполи" титул Серии А с 1990 года.



В данный момент Осимхен не знает, останется ли он в "Наполи" на следующий сезон, позволяя президенту Аурелио Де Лаурентису самостоятельно принять решение.



"Я не знаю. Это должен решить президент".



"Я обожаю людей "Наполи", они так сильно любят меня. Лично я не против, но это решает президент, и я просто подчинюсь", — цитирует Осимхена Evening Standard.