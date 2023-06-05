Родри: "Сити" готов к экзамену с "Интером"

Родри Полузащитник "Манчестер Сити" Родри чувствует, что его команда готова пройти заключительный "экзамен" на становление европейским грандом.

В минувшую субботу "Сити" завоевал Кубок Англии, в финале победив "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. До этого "горожане" также завоевали титул Премьер-Лиги.

А уже 10 числа "Сити" сыграет с "Интером" в финале Лиги Чемпионов, и Родри с партнерами решительно настроены завоевать этот трофей впервые в истории своего клуба.

"Кажется, Пеп (Гвардиола) уже сказал, что мы не станем по-настоящему большой командой, если не победим в Европе. Это экзамен, который мы должны пройти снова".

"Это будет еще один финал, и мы готовы. Я собираюсь подстегивать парней к тому, чтобы быть самими собой, быть уверенными, постараться изо всех сил и дать бой в финале".

"Мы не думаем чересчур о требле, но, конечно, такая возможность есть, и мы мечтаем о ней. "Интер" — тяжелый соперник, они играют в пять защитников. Они тоже в финале", — цитирует Родри BBC.


Метки Интер, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Родри

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 05.06.2023 08:36 # chr1s8rown
    Закомплексованная шлюха ебаные гандоны гранды блять

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  2. xhakaboom 05.06.2023 08:22 # xhakaboom
    Когда в кармане мешок денег, можно не бояться экзамена

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