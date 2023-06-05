"Челси" готов купить Угарте и долю в "Спортинге"

Мануэль Угарте В ходе переговоров о покупке полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте "Челси" выразил готовность приобрести долю в португальском клубе.

Согласно слухам, "Челси" опережает ПСЖ в борьбе за Угарте, чей контракт со "Спортингом" предусматривает отступные в 60 миллионов евро (52 млн. фунтов).

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, предложение "Челси" о покупке 22-летнего игрока сборной Уругвая носит комплексный характер.

Из-за проблем с соблюдением правил финансового фейр-плей "Челси" было бы сложно выложить всю сумму за Угарте, поэтому предложение "синих" также включает в себя приобретение миноритарной доли в "Спортинге".

Как известно, американские владельцы "Челси" хотят строить свою империю клубов по примеру "Манчестер Сити", и "Спортинг" видится им подходящим объектом для инвестиций.


Метки Спортинг, Угарте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2023 07:00

Количество просмотров Просмотров: 787

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 05.06.2023 09:06 # alexomck
    Зачем покупать игроков, если можно покупать клубы (с) Боли

    (ответить)

  2. hammersmith 05.06.2023 08:19 # hammersmith
    Новый уровень в разводе долбоебси, спешите видеть.

    (ответить)

  3. quavo 05.06.2023 07:39 # quavo
    Вот это серьезный подход, увожение

    (ответить)

  4. shakur 05.06.2023 07:03 # shakur
    За Спортинг в составе Челси!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: