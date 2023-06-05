"Челси" готов купить Угарте и долю в "Спортинге"

В ходе переговоров о покупке полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте "Челси" выразил готовность приобрести долю в португальском клубе.

Согласно слухам, "Челси" опережает ПСЖ в борьбе за Угарте, чей контракт со "Спортингом" предусматривает отступные в 60 миллионов евро (52 млн. фунтов).



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, предложение "Челси" о покупке 22-летнего игрока сборной Уругвая носит комплексный характер.



Из-за проблем с соблюдением правил финансового фейр-плей "Челси" было бы сложно выложить всю сумму за Угарте, поэтому предложение "синих" также включает в себя приобретение миноритарной доли в "Спортинге".



Как известно, американские владельцы "Челси" хотят строить свою империю клубов по примеру "Манчестер Сити", и "Спортинг" видится им подходящим объектом для инвестиций.