"Челси" готов купить Угарте и долю в "Спортинге"
В ходе переговоров о покупке полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте "Челси" выразил готовность приобрести долю в португальском клубе.
Согласно слухам, "Челси" опережает ПСЖ в борьбе за Угарте, чей контракт со "Спортингом" предусматривает отступные в 60 миллионов евро (52 млн. фунтов).
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, предложение "Челси" о покупке 22-летнего игрока сборной Уругвая носит комплексный характер.
Из-за проблем с соблюдением правил финансового фейр-плей "Челси" было бы сложно выложить всю сумму за Угарте, поэтому предложение "синих" также включает в себя приобретение миноритарной доли в "Спортинге".
Как известно, американские владельцы "Челси" хотят строить свою империю клубов по примеру "Манчестер Сити", и "Спортинг" видится им подходящим объектом для инвестиций.
05.06.2023 07:00
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Зачем покупать игроков, если можно покупать клубы (с) Боли
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Новый уровень в разводе долбоебси, спешите видеть.
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Вот это серьезный подход, увожение
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За Спортинг в составе Челси!
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