Светская хроника за понедельник

"Реал" близок к покупке Кая Хаверца. Мойсес Кайседо договорился с "Арсеналом". Юлиан Нагельсманн возглавит ПСЖ, а Тьерри Анри станет его помощником. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Реал" уж контактирует с "Тоттенхэмом" и нападающим Харри Кейном. (Marca)



"Реал" находится на пороге согласования "мегасделки" по нападающему "Челси" Каю Хаверцу. (Bild)



Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заблокирует интерес "Реала" к Хаверцу. (AS)



"Челси" заплатит за полузащитника Мануэля Угарте больше 52 миллионов фунтов, прописанных в контракте игрока со "Спортингом" в качестве отступных. (Record)



"Челси" предложит Эдуара Менди с доплатой за голкипера "Интера" Андре Онана. (Foot Mercato)



"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу с "Барселоной" за полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата. (Sport)



"Бавария" и "Юнайтед" заинтересованы в нападающим "Ювентуса" Душане Влаховиче. (Nicolo Schira)



Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо согласовал условия личного контракта с "Арсеналом". (Teradeportes)



"Арсенал" сделает предложение по полузащитнику "Вест Хэма" Деклану Райссу после финала Лиги Конференций. (Fabrizio Romano)



Японский нападающий "Селтика" Кего Фурухаси может стать целью для "Тоттенхэма". (The Sun)



"Ливерпуль" согласился заплатить 55-60 млн. фунтов за полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера. (Football Insider)



"Ливерпуль" ведет переговоры о покупке полузащитника "Ниццы" Кефрена Тюрама и сохраняет интерес к Оркуну Кекчю из "Фейеноорда". (Fotball Transfers)



"Шальке-04" обсуждает продление аренды защитника "Ливерпуля" Сеппа Ван дер Берга на следующий сезон. (Voetbal International)



"Челси" потребует свыше 20 млн. фунтов от "Бернли" за левого защитника Яна Матсена, который этот сезон провел у "боровых" на правах аренды. (Evening Standard)



"Вест Хэм" и "Бернли" хотят сенегальского нападающего "Страсбурга" Хабиба Диалло. (Daily Mail)



"Эвертон" надеется купить нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма за 27 млн. фунтов. (The Sun)



Другое



Бывший нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович завершает игровую карьеру в возрасте 41 года. (BBC)



Главный тренер "Блэкберна" Йон-Даль Томассон вызывает интерес у "Лидса". (Football Insider)



Вылетевшие из Премьер-Лиги "Лидс" и "Лестер" интересуются бывшим наставником "Астон Виллы" Стивеном Джеррардом. (The Sun)



Экс-кандидат на должность рулевого "Челси" и "Тоттенхэма" Юлиан Нагельманн близок к назначению в ПСЖ, а легенда "Арсенала" Тьерри Анри должен стать его помощником. (Foot Mercato)



Защитник "Аякса" Юрриен Тимбер в качестве туриста посетил финал Кубка Англии. (talkSPORT)



В честь голкипера "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса назвали лягушку из доисторической эры. (Daily Express)



Певец Элтон Джон присоединился к празднованиям "Манчестер Сити" по поводу завоевания Кубка Англии в аэропорту. (Daily Mail)



Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пошутил, что игроки, которые занимаются сексом только четыре раза в месяц, не могут выступать за его команду. (Daily Mail)