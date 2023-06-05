Фред обсудит свое будущее с Тен Хагом

Полузащитник Фред заявил, что обсудит с "Манчестер Юнайтед" свое будущее.

В этом сезоне Фред был игроком ротации для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, отметившись лишь 12 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, хотя финал Кубка Англии против "Манчестер Сити" сыграл полностью.



Фреда называют трансферной целью "Фулхэма", однако сперва 30-летний бразилец хочет узнать, какое место он занимает в планах Тен Хага на следующий сезон.



"Я все еще не знаю, мне нужно поговорить со своей семьей".



"У меня остается один год по контракту здесь. Сейчас время каникул, и это хорошая возможность отдохнуть. Я поговорю со своими советниками, с клубом, и мы посмотрим, каким будет решение каждого", — сообщил Фред TNT Sport.