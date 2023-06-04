"Юнайтед" начнет торги по Маунту с 50 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" планирует начать торги по полузащитнику "Челси" Мейсону Маунту с предложения в 50 миллионов фунтов.
Согласно слухам, "Юнайтед" уже согласовал условия личного контракта с самим Маунтом, и теперь "красным дьяволам" нужно договориться с "Челси" о размере компенсации.
По информации The Telegraph, "Юнайтед" считает 50 млн. фунтов справедливой ценой за игрока, который провел невыразительный сезон и от контракта которого остается только 12 месяцев.
Однако у "Челси" другие ожидания насчет стоимости Маунта. Утверждается, что клуб со "Стэмфорд Бридж" хочет получить "существенно больше" за своего воспитанника.
Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не хочет терять Маунта, однако "синие" находятся в сложной ситуации из-за финансового фейр-плей и нуждаются в пополнении своей казны до 30 июня.
04.06.2023 23:00
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Его точно не нужно продавать даже несмотря на спрос.
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Его точно нужно продавать пока есть спрос.
Абсолютно бестолковый парень, который никак не найдет свою позицию на поле. На 10-ку просто таланта нет, а на флангах не хватает креативных действий.
Обои уже как-то не продали Баварке за 40
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