"Юнайтед" начнет торги по Маунту с 50 млн. фунтов

Мейсон Маунт "Манчестер Юнайтед" планирует начать торги по полузащитнику "Челси" Мейсону Маунту с предложения в 50 миллионов фунтов.

Согласно слухам, "Юнайтед" уже согласовал условия личного контракта с самим Маунтом, и теперь "красным дьяволам" нужно договориться с "Челси" о размере компенсации.

По информации The Telegraph, "Юнайтед" считает 50 млн. фунтов справедливой ценой за игрока, который провел невыразительный сезон и от контракта которого остается только 12 месяцев.

Однако у "Челси" другие ожидания насчет стоимости Маунта. Утверждается, что клуб со "Стэмфорд Бридж" хочет получить "существенно больше" за своего воспитанника.

Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не хочет терять Маунта, однако "синие" находятся в сложной ситуации из-за финансового фейр-плей и нуждаются в пополнении своей казны до 30 июня.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2023 23:00

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  1. skydreams 04.06.2023 23:32 # skydreams
    Его точно не нужно продавать даже несмотря на спрос.

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  2. yela 04.06.2023 23:21 # yela
    Его точно нужно продавать пока есть спрос.
    Абсолютно бестолковый парень, который никак не найдет свою позицию на поле. На 10-ку просто таланта нет, а на флангах не хватает креативных действий.
    Обои уже как-то не продали Баварке за 40

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