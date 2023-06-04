"Тоттенхэм" близок к назначению Постекоглу

Анге Постекоглу "Тоттенхэм" близок к назначению Анге Постекоглу из "Селтика" своим новым главным тренером.

Постекоглу едва завершил крайне успешный сезон, в котором он сделал требл на внутренней арене. Под руководством Анге "Селтик" выиграл шотландскую Премьер-Лигу, Кубок Шотландии и Кубок Лиги.

Стоит отметить, что в этом сезоне Постекоглу не просто выиграл местную Премьер-Лигу, а защитил звание чемпиона, которое он завоевал уже в своем первом сезоне в Глазго.

Как сообщает The Athletic, переговоры "Тоттенхэма" и Постекоглу находятся в завершающей стадии. Окончательно сделка будет согласована в ближайшие дни.

Если не будет сюрпризов, "шпоры", наконец, обзаведутся постоянной заменой Антонио Конте, который покинул лондонский клуб в конце марта.

Добавим, "Селтик" является первым опытом работы Постекоглу в Европе. До этого 57-летний специалист трудился у себя на родине, в том числе со сборной Австралии, а также тренировал японский "Йокогама Ф Маринос".


Метки Постекоглу, Селтик, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2023 22:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 04.06.2023 22:36 # brown-ale
    Это фиаско. Этот любитель кенгуру провалится в АПЛ уже к ноябрю.

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  2. empry 04.06.2023 22:08 # empry
    Леви в конец сошел с ума. Новый тренер повторит судьбу Джеррарда. Желаю Кейну сбежать из команды в это ТО.

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