"Тоттенхэм" близок к назначению Постекоглу
"Тоттенхэм" близок к назначению Анге Постекоглу из "Селтика" своим новым главным тренером.
Постекоглу едва завершил крайне успешный сезон, в котором он сделал требл на внутренней арене. Под руководством Анге "Селтик" выиграл шотландскую Премьер-Лигу, Кубок Шотландии и Кубок Лиги.
Стоит отметить, что в этом сезоне Постекоглу не просто выиграл местную Премьер-Лигу, а защитил звание чемпиона, которое он завоевал уже в своем первом сезоне в Глазго.
Как сообщает The Athletic, переговоры "Тоттенхэма" и Постекоглу находятся в завершающей стадии. Окончательно сделка будет согласована в ближайшие дни.
Если не будет сюрпризов, "шпоры", наконец, обзаведутся постоянной заменой Антонио Конте, который покинул лондонский клуб в конце марта.
Добавим, "Селтик" является первым опытом работы Постекоглу в Европе. До этого 57-летний специалист трудился у себя на родине, в том числе со сборной Австралии, а также тренировал японский "Йокогама Ф Маринос".
04.06.2023 22:00
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