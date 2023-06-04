"Челси" готов отпустить Хаверца в "Реал"

"Челси" готов отпустить своего нападающего Кая Хаверца в "Реал".





Ранее днем "Реал" объявил о расставании с Каримом Бензема, и теперь испанскому гранду нужен другой нападающий.



С переездом в Мадрид связывают Харри Кейна из "Тоттенхэма", однако этот трансфер выглядит чрезвычайно сложным и дорогим.



Гораздо более реалистичной целью для "Реала" является Хаверц, и Sky Sport Germany может подтвердить, что "синие" открыты к расставанию с 23-летним немцем.



"Челси" не уверен насчет продления сотрудничества с Хаверцем, чей действующий контракт истекает в 2025 году, и если "Реал" предложит за Кая 50-60 миллионов евро (43-52 млн. фунтов), "синие" едва ли смогут отказаться.



Правда, каких-либо предметных переговоров между "Реалом" и "Челси" пока не ведется.