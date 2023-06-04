"Эвертон" заинтересован в Вегхорсте

"Эвертон" заинтересован в приобретении нападающего Ваута Вегхорста, принадлежащего "Бернли".

Вторую половину сезона 2022/23 Вегхорст провел за "Манчестер Юнайтед" на правах аренды из "Бернли". Ваут помог "красным дьяволам" завоевать Кубок Лиги, финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и достичь финала Кубка Англии.



Однако Вегхорст забил лишь два гола в 31 матчах за "Юнайтед", что не оставляет ему никаких шансов продлить свое пребывание на "Олд Траффорд".



Тем временем, родительский клуб Вегхорста "Бернли" выиграл Чемпионшип, однако существует вероятность, что в следующем сезоне 30-летний голландец будет выступать в Премьер-Лиге, но не за "бордовых" и не за "красных дьяволов".



Как сообщает talkSPORT, в приглашении Вегхорста заинтересован "Эвертон", чей основной нападающий Доминик Калверт-Левин большую часть сезона провел в лазарете, из-за чего "ириски" забили лишь 34 гола в 38 матчах Премьер-Лиги.



Добавим, в январе 2022 "Бернли" приобрел Вегхорста у "Вольфсбурга" за 12 миллионов фунтов.