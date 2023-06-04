"Юнайтед" лидирует в борьбе за Кошту

"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за голкипера "Порту" Диогу Кошту.

Своей игрой в этом сезоне Кошта привлек внимание целого ряда больших европейских клубов, однако португальское издание A Bola утверждает, что "Юнайтед" имеет наивысшие шансы заполучить Диогу.



Судьба Кошты должна проясниться после воскресного финала Кубка Португалии, в котором "Порту" сразится с "Брагой".



Даже если первый номер "Юнайтед" Давид Де Хеа останется в клубе и заключит новый контракт, "красным дьяволам" все равно нужен еще один голкипер этим летом.



Дело в том, что "Юнайтед" прощается с Джеком Батлендом, который был арендован на вторую половину этого сезона и исполнял роль дублера Де Хеа.