"Юнайтед" лидирует в борьбе за Кошту
"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за голкипера "Порту" Диогу Кошту.
Своей игрой в этом сезоне Кошта привлек внимание целого ряда больших европейских клубов, однако португальское издание A Bola утверждает, что "Юнайтед" имеет наивысшие шансы заполучить Диогу.
Судьба Кошты должна проясниться после воскресного финала Кубка Португалии, в котором "Порту" сразится с "Брагой".
Даже если первый номер "Юнайтед" Давид Де Хеа останется в клубе и заключит новый контракт, "красным дьяволам" все равно нужен еще один голкипер этим летом.
Дело в том, что "Юнайтед" прощается с Джеком Батлендом, который был арендован на вторую половину этого сезона и исполнял роль дублера Де Хеа.
04.06.2023 19:00
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