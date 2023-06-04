Агент дал понять, что Жоржиньо не уйдет из "Арсенала" летом
Агент полузащитника Жоржиньо дал понять, что его клиент не помышляет об уходе из "Арсенала" этим летом.
Жоржиньо присоединился к "Арсеналу" только в январе. "Канониры" возлагали большие надежды на опыт игрока сборной Италии.
Однако "Арсенал" упустил титул Премьер-Лиги, а Жоржиньо так и не сумел стать твердым игроком основы, отметившись лишь девятью появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги.
Этим летом ситуация Жоржиньо может только усугубиться, учитывая планы главного тренера "Арсенала" по усилению центра поля, однако 31-летний игрок далек от паники.
"Обсуждали ли мы уже продление контракта? Пока нет. У нас есть контракт — с учетом опции (продления на 12 месяцев) — до 2025 года".
"Пока что мы спокойны", — сообщил агент Жоао Сантос TMW.
04.06.2023 17:00
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