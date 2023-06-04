Агент дал понять, что Жоржиньо не уйдет из "Арсенала" летом

Агент полузащитника Жоржиньо дал понять, что его клиент не помышляет об уходе из "Арсенала" этим летом.

Жоржиньо присоединился к "Арсеналу" только в январе. "Канониры" возлагали большие надежды на опыт игрока сборной Италии.



Однако "Арсенал" упустил титул Премьер-Лиги, а Жоржиньо так и не сумел стать твердым игроком основы, отметившись лишь девятью появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги.



Этим летом ситуация Жоржиньо может только усугубиться, учитывая планы главного тренера "Арсенала" по усилению центра поля, однако 31-летний игрок далек от паники.



"Обсуждали ли мы уже продление контракта? Пока нет. У нас есть контракт — с учетом опции (продления на 12 месяцев) — до 2025 года".



"Пока что мы спокойны", — сообщил агент Жоао Сантос TMW.