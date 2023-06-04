Агент дал понять, что Жоржиньо не уйдет из "Арсенала" летом

Жоржиньо Агент полузащитника Жоржиньо дал понять, что его клиент не помышляет об уходе из "Арсенала" этим летом.

Жоржиньо присоединился к "Арсеналу" только в январе. "Канониры" возлагали большие надежды на опыт игрока сборной Италии.

Однако "Арсенал" упустил титул Премьер-Лиги, а Жоржиньо так и не сумел стать твердым игроком основы, отметившись лишь девятью появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги.

Этим летом ситуация Жоржиньо может только усугубиться, учитывая планы главного тренера "Арсенала" по усилению центра поля, однако 31-летний игрок далек от паники.

"Обсуждали ли мы уже продление контракта? Пока нет. У нас есть контракт — с учетом опции (продления на 12 месяцев) — до 2025 года".

"Пока что мы спокойны", — сообщил агент Жоао Сантос TMW.


Метки Арсенал, Жоржиньо

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2023 17:00

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