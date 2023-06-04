Каземиро считает, что Винисиус может уехать в Премьер-Лигу из-за расизма в Ла Лиге

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро считает, что проблемы испанского футбола с расизмом могут заставить нападающего "Реала" Винисиуса отправиться за ним в Премьер-Лигу.

В прошлом месяце Винисиус оказался в эпицентре громкого скандала с расистским подтекстом. Терпевший весь матч с "Валенсией" оскорбления со стороны фанатов и соперников бразилец сорвался в компенсированное время и заработал первую в своей карьере красную карточку.



После матча Винисиус написал в социальных сетях, что "расисты победили", а также заявил, что "расизм — это нормально в Ла Лиге". И Каземиро чувствует, что это может подтолкнуть его 22-летнего соотечественника к смене клуба.



"Я рад, что он выступает за "Реал". Но для меня не будет сюрпризом, если он захочет уйти, если он захочет отправиться в другую лигу, где ведется борьба с расизмом".



"Например, Премьер-Лига — это вариант. Ла Лиге нужно исправить это — не только ради Винисиуса, а ради всех игроков. Потому что это очень уродливая культурная проблема", — сообщил Каземиро TNT Sports.