"Реал" готов начать переговоры по Кейну

"Реал" готов активизировать свой интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейна после известия об уходе Карима Бензема.

Ранее в воскресенье "Реал" объявил о расставании с 35-летним Бензема, который, как теперь ожидается, продолжит карьеру в Саудовской Аравии.



И именно Кейн является наиболее желанной кандидатурой главного тренера "Реала" Карло Анчелотти на замену покидающему клуб игроку.



По информации The Independent, "Реал" уже сделал запрос насчет уровня ожидаемой зарплаты 29-летнего капитана сборной Англии.



В то же время в Мадриде чувствуют, что Кейн предпочитает остаться на родине, чтобы попытаться покорить рекорд Алана Ширера и стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен.



Издание добавляет, что многое будет зависеть от нового главного тренера "Тоттенхэма". Этот человек вместе с президентом Даниэлем Леви должны будут решить, как быть с истекающим через 12 месяцев контрактом Кейна.