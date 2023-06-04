"Реал" готов начать переговоры по Кейну

Харри Кейн "Реал" готов активизировать свой интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейна после известия об уходе Карима Бензема.

Ранее в воскресенье "Реал" объявил о расставании с 35-летним Бензема, который, как теперь ожидается, продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

И именно Кейн является наиболее желанной кандидатурой главного тренера "Реала" Карло Анчелотти на замену покидающему клуб игроку.

По информации The Independent, "Реал" уже сделал запрос насчет уровня ожидаемой зарплаты 29-летнего капитана сборной Англии.

В то же время в Мадриде чувствуют, что Кейн предпочитает остаться на родине, чтобы попытаться покорить рекорд Алана Ширера и стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен.

Издание добавляет, что многое будет зависеть от нового главного тренера "Тоттенхэма". Этот человек вместе с президентом Даниэлем Леви должны будут решить, как быть с истекающим через 12 месяцев контрактом Кейна.


Метки Кейн, Реал, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2023 15:00

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  1. alexomck 04.06.2023 15:06 # alexomck
    по проторенной дорожке, Шпоры и Челси - фарм-клубы Реала

    (ответить)

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