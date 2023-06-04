Угарте должен стать первым новичком "Челси" при Почеттино

Маурисио Почеттино близок к своему первому приобретению в качестве главного тренера "Челси", готовясь приветствовать на "Стэмфорд Бридж" полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте.

В предыдущие недели Угарте также сватали в "Ливерпуль" и ПСЖ, однако talkSPORT может подтвердить, что "Челси" выигрывает борьбу за 22-летнего игрока сборной Уругвая.



Ожидается, что Угарте обойдется "Челси" примерно в 55 миллионов фунтов — продажа Матео Ковачича и Мейсона Маунта, находящихся на пороге ухода из клуба, с лихвой отобьет инвестиции в Мануэля.



Добавим, португальское издание Record и вовсе утверждает, что "Челси" уже полностью согласовал трансфер Угарте. И хотя ПСЖ предлагал Мануэлю больше денег, игрок давно хотел попробовать себя в Премьер-Лиге, поэтому выбрал "синих".