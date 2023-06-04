Угарте должен стать первым новичком "Челси" при Почеттино
Маурисио Почеттино близок к своему первому приобретению в качестве главного тренера "Челси", готовясь приветствовать на "Стэмфорд Бридж" полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте.
В предыдущие недели Угарте также сватали в "Ливерпуль" и ПСЖ, однако talkSPORT может подтвердить, что "Челси" выигрывает борьбу за 22-летнего игрока сборной Уругвая.
Ожидается, что Угарте обойдется "Челси" примерно в 55 миллионов фунтов — продажа Матео Ковачича и Мейсона Маунта, находящихся на пороге ухода из клуба, с лихвой отобьет инвестиции в Мануэля.
Добавим, португальское издание Record и вовсе утверждает, что "Челси" уже полностью согласовал трансфер Угарте. И хотя ПСЖ предлагал Мануэлю больше денег, игрок давно хотел попробовать себя в Премьер-Лиге, поэтому выбрал "синих".
04.06.2023 14:00
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