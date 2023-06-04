Угарте должен стать первым новичком "Челси" при Почеттино

Мануэль Угарте Маурисио Почеттино близок к своему первому приобретению в качестве главного тренера "Челси", готовясь приветствовать на "Стэмфорд Бридж" полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте.

В предыдущие недели Угарте также сватали в "Ливерпуль" и ПСЖ, однако talkSPORT может подтвердить, что "Челси" выигрывает борьбу за 22-летнего игрока сборной Уругвая.

Ожидается, что Угарте обойдется "Челси" примерно в 55 миллионов фунтов — продажа Матео Ковачича и Мейсона Маунта, находящихся на пороге ухода из клуба, с лихвой отобьет инвестиции в Мануэля.

Добавим, португальское издание Record и вовсе утверждает, что "Челси" уже полностью согласовал трансфер Угарте. И хотя ПСЖ предлагал Мануэлю больше денег, игрок давно хотел попробовать себя в Премьер-Лиге, поэтому выбрал "синих".


Метки Спортинг, Угарте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 558

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. apl-nash 04.06.2023 15:00 # apl-nash
    Пенсы неисправимы

    (ответить)

  2. quavo 04.06.2023 14:49 # quavo
    Прододжают скупать шлак, лоханки)

    (ответить)

  3. chelsea88 04.06.2023 14:27 # chelsea88
    А омскую сещерку возьмёт кто-нибудь?

    (ответить)

  4. alexomck 04.06.2023 14:21 # alexomck
    угорать подано

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: