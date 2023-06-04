Владельцы ПСЖ отказались инвестировать в "Тоттенхэм"

Катарские владельцы ПСЖ передумали инвестировать в "Тоттенхэм".

Еще в январе стало известно, что компания Qatar Sports Investments, владеющая ПСЖ, ведет переговоры о покупке доли в "Тоттенхэме". Президент чемпионов Лиги 1 Нассер Аль-Хелаифи специально встречался со своим визави из "шпор" Даниэлем Леви в одном из отелей Лондона.



Однако Evening Standard может подтвердить, что эти переговоры ничем не увенчались. Инвесторы из Катара охладели к "Тоттенхэму" и решили строить свою империю дочерних клубов без "шпор".



Сообщается, что теперь ПСЖ собирается породниться с испанской "Малагой", вылетевшей из итальянской Серии А "Сампдорией" и бразильским "Сантосом", ранее уже оформив отношения с португальской "Брагой" и бельгийским "Эйпеном".



Поскольку правила УЕФА запрещают нескольким клубам одного владельца выступать в каком-либо европейском турнире, катарцы лишь покупают миноритарную долю в интересующих их командах.