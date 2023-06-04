Гвардиола: "Чувствуем, что, возможно, снова никогда не окажемся в таком положении"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал своих игроков использовать свою возможность для завоевания требла.

Накануне "Сити" одержал победу 2:1 над "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии, добавив этот трофей к выигранному титулу Премьер-Лиги.

10 июня "Сити" также сразится с "Интером" в финале Лиги Чемпионов, и "горожане" чувствуют, что находятся в действительно уникальном положении.

"Остался один матч, и игроки чувствуют, что мы в положении, в котором, возможно, снова никогда не окажемся. Мы отдохнем два дня, затем проведем три-четыре тренировки, готовясь к "Интеру", а затем мы отправимся туда и попробуем сделать это".

"Могу ли я чувствовать близость требла? Да, это такая честь — мы всего в одном матче. Мы уже выиграли Кубок Англии, мы выиграли Премьер-Лигу", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2023 12:00

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