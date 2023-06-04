ПСЖ заинтересован в Габриэле

ПСЖ обдумывает приобретение центрального защитника "Арсенала" Габриэля Магальяэса этим летом.

Ранее с переходом в ПСЖ связывали партнера Габриэля по центру обороны "Арсенала" в лице Вильяма Салиба, который никак не договорится о продлении своего истекающего через 12 месяцев контракта.



Однако Goal утверждает, что Габриэль тоже вызывает интерес у ПСЖ. Спортивный советник чемпионов Лиги 1 Луиш Кампуш рассматривает 25-летнего бразильца в качестве замены для покидающего клуб Серхио Рамоса.



Впрочем, в данный момент этот трансфер является маловероятным. Габриэль счастлив в "Арсенале" и имеет рассчитанный до 2027 года контракт.



В этом сезоне Габриэль провел 48 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях, и для главного тренера "канониров" Микеля Артеты нет никаких причин продавать ключевого игрока.