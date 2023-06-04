Тен Хаг: "МЮ — единственная в мире команда, способная дать отпор "Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал свою команду единственной в мире, которая способна дать отпор "Манчестер Сити".

В субботу "Юнайтед" потерпел поражение 2:1 от "Юнайтед" в финале Кубка Англии, однако показанная "красными дьяволами" игра воодушевляет Тен Хага.



Также Тен Хаг вспоминает, что в январе "Юнайтед" одержал волевую победу 2:1 над "Сити" в Премьер-Лиге, и это говорит Эрику о том, что "дьяволы" готовы сражаться на равных со своим грозным соседом.



"В этом матче можно было убедиться, что мы прибавили. В некоторые дни вроде выезда к "Ливерпулю" и выезда к "Сити" мы теряли головы".



"Сегодня мы сохраняли спокойствие, мы не позволиил им играть в свою игру, мы дали им отпор".



"Думаю, мы являемся единственной в мире командой, которая способна дать отпор "Сити".



"И мы сделали это уже дважды. Это говорит о прогрессе этой команды", — сообщил Тен Хаг talkSPORT.