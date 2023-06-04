Фернандеш: "Сити" заслужил победу"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш считает, что "Манчестер Сити" заслужил победу над его командой в финале Кубка Англии.



Пропустив уже на 13-й секунде субботнего матча на "Уэмбли", "Юнайтед" еще до перерыва ответил реализованным пенальти Фернандеша.



Однако во втором тайме Илкай Гюндоган забил свой второй гол и принес "Сити" победу 2:1. По мнению Фернандеша, такой итог справедлив.



"Каждый подавлен. Это очень сложно. Мы хотели завершить сезон по-другому. Не вышло. Конечно, этот сезон в целом нельзя назвать успешным, но это был хороший сезон".



"Нам нужно понять, что мы должны проделать большой путь, чтобы выигрывать более важные трофеи".



"Мы очень плохо начали матч, но затем мы вернулись в игру. Во втором тайме мы снова рано пропустили. У нас все равно были кое-какие моменты, когда мы могли забить, но мы не сделали этого. В конце концов "Сити" заслужил победу", — цитирует Фернандеша Sky Sports.