Анчелотти отказался обсуждать интерес "Реала" к Кейну
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти отказался спекулировать насчет интереса своего клуба к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.
"Реал" нуждается в усиление позиции нападающего этим летом, потому что Кариму Бензема уже 35 лет, вдобавок не утихают слухи о том, что француз может отправиться в Саудовскую Аравию.
По слухам, в качестве замены для Бензема "Реал" и рассматривает Кейна, у которого остается один гол по контракту. Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не хочет продавать Харри конкурентам по Премьер-Лиге, поэтому отъезд капитана сборной Англии в Мадрид мог бы быть вариантом, но Анчелотти не хочет это обсуждать.
"Вижу, вам очень интересно, что будет в следующем сезоне. Я не могу говорить ни о своем будущем, ни о будущем наших игроков, хотя мы этим уже занимаемся. Кейн — игрок топ-уровня, но он игрок "Тоттенхэма", и мы должны уважать его и "Тоттенхэм".
"Я точно знаю, что в следующем сезоне наш состав будет очень конкурентноспособным. С составом "Реала" так всегда. Это будет другой состав, но конкурентноспособный, что бы ни случилось", — цитирует Анчелотти Sky Sports.
Добавим, издание The Athletic утверждает, что Анчелотти все же хочет приобрести Кейна и уже уведомил об этом руководство "Реала".
04.06.2023 07:00
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