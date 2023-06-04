Фанат арестован на "Уэмбли" из-за футболки насчет "Хиллсборо"

Во время финала Кубка Англии полиция арестовала болельщика в футболке, оскорбляющей память жертв трагедии на "Хиллсборо".

В субботу на глазах 83,000 зрителей "Манчестер Сити" одержал победу 2:1 над "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли", оказавшись в шаге от требла.



Этот матч не обошелся без инцидентов. Во-первых, в защитника "Юнайтед" Виктора Линделефа с трибун прилетела зажигалка. К счастью, шведу не потребовалась медицинская помощь, и он продолжил игру.



Второй инцидент касается ареста фаната в футболке "Юнайтед" под номером 97 и надписью "недостаточно", сообщает The Guardian.



В апреле 1989 во время матча между "Ливерпулем" и "Ноттингем Форест" на "Хиллсборо" 97 фанатов погибли в результате давки, поэтому неудивительно, что столичная полиция быстро задержала провокатора, которому теперь вменяют нарушение общественного порядка.



