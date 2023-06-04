"Арсенал" стал соперником "Сити" по матчу за Суперкубок Англии

Победа "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии означает, что соперником "горожан" в матче за Суперкубок Англии станет "Арсенал".

Как известно, в предваряющем каждый новый сезон матче за Суперкубок Англии (Community Shield) традиционно играют чемпион страны и обладатель национального кубка.



Ранее в этом сезоне завоевав титул Премьер-Лиги, в субботу "Сити" отпраздновал победу 2:1 над "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии.



Если бы победу на "Уэмбли" одержал "Юнайтед", то "красные дьяволы" и стали бы соперником "Сити" по матчу за Суперкубок Англии в августе, но поскольку второй трофей на внутренней арене тоже взяли "горожане", то их соперником по Community Shield становится занявшая второе место в Премьер-Лиге команда, то есть — "Арсенал".



Как отмечает Football.London, "Арсенал" проиграл 15 из 16 последних встреч с "Сити".