Гюндоган: "Еще ничего не решено"

Капитан "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что пока не принял решение насчет своего будущего.

Гюндоган завершает этот сезон просто в великолепной форме, своим дублем обеспечив "Сити" победу 2:1 над "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии в субботу.



Контракт Гюндогана истекает в конце июня, и некоторые таблоиды утверждают, что Илкай уже договорился с "Барселоной", однако после матча на "Уэмбли" 32-летний немец рассказал, как обстоят дела на самом деле.



"Если честно, мне не нужны такие дни, чтобы чувствовать себя желанным и особенным в этом клубе. Потому что я провел здесь семь лет, переживая взлеты и падения. Еще ничего не решено", — сообщил Гюндоган BBC.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола также высказался насчет будущего Гюндогана, выразив надежду, что Илкай заключит новый контракт.



"Он знает, что я думаю. Чики (Бегиристайн, спортивный директор) работает над этим, и я надеюсь, он сможет достичь успеха".



"Мы с ним (Гюндоганом) соседи. Мы живем на одном этаже много лет, поэтому он мой близкий друг".



"Он играет исключительно хорошо. Я не забуду, как он забил эти голы против "Астон Виллы". Надеюсь, мы сможем хорошо финишировать", — заявил Гвардиола.