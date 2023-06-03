Тен Хаг отказался критиковать Де Хеа после финала Кубка Англии

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отказался критиковать своего голкипера Давида Де Хеа после поражения 2:1 в финале Кубка Англии от "Манчестер Сити".

В субботу Де Хеа пропустил после двух дальних ударов от Илкая Гюндогана. Первый гол случился уже на 13-й секунде, а во втором случае мяч успел совершить два отскока от газона, прежде чем оказался в ворота.



Однако после финального свистка Тен Хаг не был настроен на критику. Эрик считает, что 32-летний испанец и остальная команда провели очень хороший сезон.



"Я не хочу говорить о критике. Мы провели великолепный сезон, включая Де Хеа".



"Если вы посмотрите, то увидите что до сегодняшнего дня у "Сити" и у нас было по 42 победы, поэтому сегодня они опередили нас на одну. Разница была сделана сегодня. Мы провели великолепный сезон — лучше, чем мы ожидали. Мы квалифицировались в Лигу Чемпионов, завоевали трофей и добрались до еще одного финала".



"Я очень доволен игрой".



"Видеть, как "Сити" поднимает трофей? Это мотивация. Это должно быть в твоем животе, это должно быть топливом. Мы хотим быть на их месте, и мы заслуживаем это, но ты должен использовать свои возможности. В этом наш следующий шаг".



"Теперь нужно подвести итоги сезона. Спокойно проанализировать и сделать правильные выводы. А затем принять меры", — цитирует Тен Хага Sky Sports.