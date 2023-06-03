Гвардиола: "Теперь мы впервые можем поговорить о требле"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что теперь он готов говорить о требле.

Дубль Илюкая Гюндогана обеспечил "Сити" победу 2:1 над "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии в субботу, и этот трофей стал для "горожан" уже вторым в этом сезоне после титула Премьер-Лиги.



Через неделю "Сити" сыграет в финале Лиги Чемпионов против "Интера", и Гвардиола чувствует, что теперь требл действительно может случиться.



"Теперь мы впервые можем поговорить о требле. Эта победа против "Юнайтед" была особенной для нашего города, наших фанатов. Мы сыграли очень хорошо. Очень, очень хорошо. Я так доволен".



"Мы выступали невероятным образом: пять титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии и Кубки Лиги. Но мы должны выиграть Лигу Чемпионов, чтобы нас считали той командой, которой мы заслуживаем быть. Это было удивительно, было весело, но мы должны выиграть ее".



"Мы в одном матче от цели, Я сказал игрокам: "Вы должны подвергнуть себя давлению. Чтобы вас запомнили хорошей командой, вы должны победить в Европе", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.