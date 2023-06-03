Льорис: "Это конец эры"

Голкипер Уго Льорис подтвердил свое намерение покинуть "Тоттенхэм" этим летом.

Льорис выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Лиона" в 2012 году, а с 2015 носит капитанскую повязку. За это время Уго сыграл свыше 400 матчей за "шпор".



Контракт Льориса истекает только через год, однако 36-летний француз чувствует потребность в новом вызове уже сейчас.



"Мы достигли важного момента — будь то для клуба или для меня".



"Это конец эры. У меня есть желание попробовать что-нибудь другое. Я тщательно изучу имеющиеся возможности. Однако я не забыл, что у меня остается год по контракту с "Тоттенхэмом", а в футболе всегда сложно предсказывать, что случится".



"Самое важное — найти проект, где я раскроюсь", — цитирует Льорис Evening Standard.