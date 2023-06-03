Гюндоган принес "Сити" Кубок Англии

Дубль Илкая Гюндогана обеспечил "Манчестер Сити" победу над "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии — 2:1.

Как и было обещано Хосепом Гвардиолой, ворота "горожан" вышел защищать дублер Эдерсона Штефан Ортега. Кевин Де Брюйне и Джек Грилиш решили свои проблемы со здоровьем, также появившись в старте.



А вот Антони не успел залечить свою лодыжку вовремя, поэтому линию нападения "красных дьяволов" составили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Бруну Фернандеш.



Матч начался с самого быстрого гола в истории финалов Кубка Англии. Уже на 13-й секунде Де Брюйне сделал скидку на Илкая Гюндогана, а тот нанес дальний удар с подъема — 1:0.



На четвертой минуте "Сити" едва не забил второй гол. Де Брюйне навесил со штрафного, а Родри пробил головой — рядом со штангой!



Довольно скоро "Юнайтед" пришел в себя, стал приближаться к чужим воротам, но "горожане" по-прежнему смотрелись опаснее — пару раз внимание на себя обратил Эрлинг Холанд.



И хотя у "дьяволов" не было опасных моментов и даже ударов в створ, около получасовой отметки им удалось заработать пенальти. Это Грилиш нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, а Бруну Фернандеш реализовал назначенный 11-метровый — 1:1.



В остатке первого тайма команды лишь подали по своему первому в матче угловому, а Рафаэль Варан отметился неточным ударом.



А вот второй тайм начался с того, что "Сити" снова вышел вперед. Гюндоган опять оказался на ударной позиции на подступах к штрафной, пробив по летящему мячу с парой отскоков от газона — 2:1.



В отличие от первого тайма, "горожане" не стали отдавать мяч под контроль соперника после своего гола. Подопечные Хосепа Гвардиолы были настойчивы, а на 71-й минуте Гюндоган еще раз поразил ворота Давида Де Хеа, сыграв на добивании после отраженного голкипером "Юнайтед" удара Холанда, однако был зафиксирован офсайд.



На незасчитанный гол Гюндогана "дьяволы" сразу же ответили опаснейшим ударом вышедшего на замену Алехандро Гарначо — в притирку с дальней штангой!



Других моментов "Юнайтед" в остатке матча не создал, если не считать попадание Скотта Мактоминея в перекладину. Скорее, "дьяволы" могли пропустить еще.



Победа "Сити" выглядит заслуженной. "Юнайтед" вроде бы удалось сдержать Холанда, но "дьяволы" совершенно позабыли о Гюндогане, который в концовке сезона играет в лучший футбол в своей жизни.



"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" — 2:1 (1:1)



Голы: Гюндоган 1, 51 — Фернандеш 33 (пен).



"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер (Лапорт 90), Стоунс, Диаш, Аканджи, Родриго, Де Брюйне (Фоден 76), Гюндоган, Силва, Грилиш (Аке 89), Холанд.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Линделеф (Мактоминей 83), Шоу, Каземиро, Фред, Эриксен (Гарначо 62), Фернандеш, Санчо (Вегхорст 78), Рэшфорд.



Предупреждения: Ортега, Родри — Ван-Биссака, Фред.