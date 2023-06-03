Гюндоган принес "Сити" Кубок Англии
Дубль Илкая Гюндогана обеспечил "Манчестер Сити" победу над "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии — 2:1.
Как и было обещано Хосепом Гвардиолой, ворота "горожан" вышел защищать дублер Эдерсона Штефан Ортега. Кевин Де Брюйне и Джек Грилиш решили свои проблемы со здоровьем, также появившись в старте.
А вот Антони не успел залечить свою лодыжку вовремя, поэтому линию нападения "красных дьяволов" составили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Бруну Фернандеш.
Матч начался с самого быстрого гола в истории финалов Кубка Англии. Уже на 13-й секунде Де Брюйне сделал скидку на Илкая Гюндогана, а тот нанес дальний удар с подъема — 1:0.
На четвертой минуте "Сити" едва не забил второй гол. Де Брюйне навесил со штрафного, а Родри пробил головой — рядом со штангой!
Довольно скоро "Юнайтед" пришел в себя, стал приближаться к чужим воротам, но "горожане" по-прежнему смотрелись опаснее — пару раз внимание на себя обратил Эрлинг Холанд.
И хотя у "дьяволов" не было опасных моментов и даже ударов в створ, около получасовой отметки им удалось заработать пенальти. Это Грилиш нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, а Бруну Фернандеш реализовал назначенный 11-метровый — 1:1.
В остатке первого тайма команды лишь подали по своему первому в матче угловому, а Рафаэль Варан отметился неточным ударом.
А вот второй тайм начался с того, что "Сити" снова вышел вперед. Гюндоган опять оказался на ударной позиции на подступах к штрафной, пробив по летящему мячу с парой отскоков от газона — 2:1.
В отличие от первого тайма, "горожане" не стали отдавать мяч под контроль соперника после своего гола. Подопечные Хосепа Гвардиолы были настойчивы, а на 71-й минуте Гюндоган еще раз поразил ворота Давида Де Хеа, сыграв на добивании после отраженного голкипером "Юнайтед" удара Холанда, однако был зафиксирован офсайд.
На незасчитанный гол Гюндогана "дьяволы" сразу же ответили опаснейшим ударом вышедшего на замену Алехандро Гарначо — в притирку с дальней штангой!
Других моментов "Юнайтед" в остатке матча не создал, если не считать попадание Скотта Мактоминея в перекладину. Скорее, "дьяволы" могли пропустить еще.
Победа "Сити" выглядит заслуженной. "Юнайтед" вроде бы удалось сдержать Холанда, но "дьяволы" совершенно позабыли о Гюндогане, который в концовке сезона играет в лучший футбол в своей жизни.
"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" — 2:1 (1:1)
Голы: Гюндоган 1, 51 — Фернандеш 33 (пен).
"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер (Лапорт 90), Стоунс, Диаш, Аканджи, Родриго, Де Брюйне (Фоден 76), Гюндоган, Силва, Грилиш (Аке 89), Холанд.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Линделеф (Мактоминей 83), Шоу, Каземиро, Фред, Эриксен (Гарначо 62), Фернандеш, Санчо (Вегхорст 78), Рэшфорд.
Предупреждения: Ортега, Родри — Ван-Биссака, Фред.
03.06.2023 19:00
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Последние комментарии:
Хоть сити и не был сильнее в этом матче, в целом МЮ далеко ещё до такого уровня. Но сезон достойный. Мы только и могли надеяться максимум на вхождение в 4ку. Но команда подарила ещё 2 кубковых финала и трофей. Ждём продажи де хуя, верю, что его продажа и покупка топ кипера будет сродни приходу аллисона в ливер
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победил клуб из Манчестера
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xG Гюндоган (0.05) - МЮ (1.89). Фартчестер Сити
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гюндоган один из самых умных игроков современного футбола
второй гол сто из ста
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разница в классе очевидна
сити весь матч контролировал игру, играли вполноги
если бы не сомнительная пенка интриги не было бы никакой вообще
мю на голову ниже
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Больше похоже на отскок Сити. Гарначо кстати норм парняга. И это 18 лет пока.
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В зоне СВО у ВС РФ скоро новые БПЛА
Kian 2 - скорость 320 км/ч, боевая часть около 100 кг, дальность - 1200 км
Араш 2 - скорость 420 км/ч, боевая часть - 180-260 кг, дальность до 2 000 км
Карар (ТРД) - скорость 980 км/ч, ракетный дрон, дальность от 400 до 1000 км
Хохло-нацисты, сдавайтесь
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Сколько там Сити потратил?
И вообще, они просто играли на своём поле, а на другом они дно. Или они играли не на своём? Ну да и пох, а видели, сколько они потратили? Видели их госдолг???
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КОРОЛИ!!!
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Фернандеш ни одного удара не нанес. Совсем сдал
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true-manc Бро, с победой тоже)
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Ну как я и говорил, надо было простоять 15 минут. Не простояли. Сити сильнее, качества не хватило в атаке. Когда вы выпускаете в финал на замену Вергхорста и электричку Гарначо - это финиш.
Санчо надо продавать - мертвый груз сегодня был, думал дать ему еще год, но чет прям взбесил.
Винслова и ситизенов с победой, заслуженно.
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xG Сити 1.15 - МЮ 1.53. Отскок Сити)
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Шаровая пенка на время вернула интригу, но в целом Ман Сити был на порядок лучше и победил на классе. Да и Де Гей видимо очень хочет увидеть требл.
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Всех Горожан с победой!
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Что за говноигру посмотрел, что те что эти = инвалиды. Гюндоган без вопросов, опять зарешал мешкам чашку...
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Что Тен хаг поставил за год??Навесы???
Чисто шаровая пенка
Чисто шаровые моменты когда сидишь в обороне по 70-80 минут
Санчо чисто 0, даже пепе за 80 играл лучше чем ЭТО
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Видеть расстроенное ебло Сафа бесценно!
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Всех болельщиков Сити с победой! Через неделю самый важный матч!
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портовый гюндоган
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