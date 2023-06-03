Лукаку может отправиться в "Реал"

"Челси" может предложить своего нападающего Ромелу Лукаку "Реалу" на поздней стадии летнего трансферного окна.

Как известно, этот сезон Лукаку проводит в "Интере" на правах аренды, не делая секрета из того, что его приоритет — остаться на "Сан-Сиро".



Однако "Интер" не уверен насчет продления аренды 30-летнего бельгийца, не говоря уже о постоянном трансфере.



Новоиспеченный главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино открыт к работе с Лукаку, но в приоритете у него все же приглашение другого нападающего вроде Харри Кейна из "Тоттенхэма" или Виктора Осимхена из "Наполи".



Как утверждает Sky Sport Germany, судьба Лукаку может сложиться таким образом, что он может быть предложен "Реалу" в качестве дублера или замены для 35-летнего Карима Бензема. Предполагается, что речь идет только об аренде.