"Ливерпуль" интересуется Кенни Тете

"Ливерпуль" проявляет интерес к правому защитнику "Фулхэма" Кенни Тете.

Учитывая грандиозный успех с переводом Трента Александер-Арнольда в полузащиту, эта новая позиция может стать постоянной для англичанина, и тогда "Ливерпулю" потребуется усиление справа в обороне.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, решить эту проблему "Ливерпуль" может с помощью приглашения Тете, который выступает за "Фулхэм" после своего перехода из "Лиона" в 2020 году.



27-летний партнер звезд "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка и Коди Гакпо по сборной Голландии очень ярко провел этот сезон, забив один гол и отдав пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



"Фулхэм" не хочет терять Тете, однако переговоры сторон о продлении истекающего через год контракта ничем не увенчались, и Кенни может быть доступен для трансфера этим летом всего за 10.5 млн. фунтов.



Помимо "Ливерпуля", на Тете также претендуют два других представителя Премьер-Лиги и один клуб испанской Ла Лиги.