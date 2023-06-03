"Манчестер Сити" договорился с Ковачичем
"Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Челси" Матео Ковачичем.
В данный момент от контракта Ковачича с "Челси" остается только 12 месяцев, поэтому, когда "Сити" попросил разрешения вступить в переговоры с Матео, "синие" не стали этому противиться.
Как стало известно talkSPORT, "Сити" и Ковачич быстро нашли общий язык, и 29-летний хорват дал свое согласие на переход к чемпионам Премьер-Лиги.
"Сити" все еще предстоит договориться с "Челси" о размере компенсации за Ковачича, однако "горожане" уверены в заключении сделки, стоимость которой может составить около 35 миллионов фунтов.
Ковачич может стать первым приобретением "Сити" этим летом и страховкой "горожан" на случай ухода Илкая Гюндогана, которого главный тренер Хосеп Гвардиола хочет сохранить, но контракт которого истекает в конце июня.
03.06.2023 16:00
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норм ситюки едят объедки со стола синих чемпионов
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