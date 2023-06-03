Фернандеш рассказал, что Тен Хаг несколько раз вызывал его в свой кабинет

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, что главный тренер Эрик Тен Хаг несколько раз вызывал его на разговор в этом сезоне.

Будучи ключевым игроком "Юнайтед", большую часть этого сезона 28-летний Фернандеш также исполняет обязанности капитана.



Несмотря на это, к игре Фернандеша и его лидерским качествам время от времени возникают вопросы. Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тег Хаг всегда защищает Бруну на публике, но за кулисами обсуждает проблемные моменты.



"Мне известно, что он очень доволен тем, как я тренируюсь, как играю, как демонстрирую свою эмоции и свою страсть к игре".



"Он знает, что мне не все равно. Наверное, именно это порой заставляет тебя делать вещи, которые ты не должен делать".



"Но я никогда не сделаю ничего, что представило бы команду или моих партнеров по команде в плохом свете или что не было бы хорошо для команды. Он знает это, и поэтому он защищает меня".



"Думаю, это хорошо, потому что он выражает уважение, заботу, но в то же время он всегда требователен. Конечно, когда ты о ком-нибудь заботишься, ты хочешь что-нибудь получить в ответ, чтобы у тебя были причины заботиться".



"Два или три раза он вызывал меня в свой кабинет и говорил: "Слушай, нам нужно изменить то, нам нужно изменить это. Думаю, ты можешь делать это по-другому". У нас было много разговоров в этом сезоне", — сообщил Фернандеш BBC.