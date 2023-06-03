"Юнайтед" обратился к "Челси" насчет Маунта

"Манчестер Юнайтед" обратился к "Челси" насчет приобретения полузащитника Мейсона Маунта.

Ранее на текущей неделе появилась информация, что Маунт согласовал условия личного контракта с "Юнайтед". "Красные дьяволы" видятся явным фаворитом в борьбе за Мейсона, который также интересен "Арсеналу" и "Ливерпулю".



Как сообщает Sky Sports, сейчас "Юнайтед" сделал следующий шаг и начал переговоры с "Челси" насчет приобретения 24-летнего игрока сборной Англии.



Впрочем, пока "Юнайтед" не выдвигал свое предложение и лишь поинтересовался, в какую сумму "Челси" оценивает Маунта, от контракта которого остается только 12 месяцев.