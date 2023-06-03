Гвардиола: "Сделаем все возможное для победы над "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал своим фанатам, что его команда сделает все возможное для победы над "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии.

Дерби Манчестера на "Уэмбли" в субботу может стать предпоследним шагом "Сити" на пути к повторению легендарного требла "Юнайтед" в 1999 году.



Гвардиола хочет, чтобы фанаты "Сити" насладились этим моментом, однако сами "горожане" далеки от расслабленного состояния и готовы на все ради победы.



"Во-первых, я попрошу наших фанатов вести себя достойным образом. Во-вторых, насладитесь этим невероятным событием, зная, что игроки выложатся без остатка ради победы над "Манчестер Юнайтед".



"Кто знает, что из этого получится и каким будет результат? Я не знаю этого. Эрик Тен Хаг не знает этого".



"Это футбольный матч. Наслаждайтесь этим моментом и наслаждайтесь следующей неделей перед финалом Лиги Чемпионов, мечтая. Это лучший способ".



"Вы должны понимать, что случиться может всякое, но мы сделаем все возможное, чтобы победить "Юнайтед".



"Мы постараемся показать игру как можно лучше. Поэтому я бы сказал веселитесь, наслаждайтесь, употребите правильное количества пива перед матчем. Вот и все. Наслаждайтесь этим", — цитирует Гвардиолу The Independent.