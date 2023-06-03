Тен Хаг не думает о том, чтобы помешать "Сити" сделать требл
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что возможность поставить крест на надеждах "Манчестер Сити" сделать требл не является мотивацией для его команды на финал Кубка Англии.
В данный момент "Сити" находится всего в двух победах от повторения требла, который в истории английского футбола покорился только "Юнайтед" в сезоне 1998/99.
Однако Тен Хаг и его команда не думают о том, чтобы напакостить соседу. Игроки "Юнайтед" хотят завоевать свой второй в сезоне трофей, и для Эрика это достаточная мотивация.
"Я знаю, как мыслят фанаты. Но мы хотим вернуть "Манчестер Юнайтед" к завоеванию трофеев".
"И в субботу будет возможность завоевать трофей. Мы не хотим, чтобы нас что-либо отвлекало".
"Если это важно для фанатов, значит это важно для нас, поэтому мы приложим все усилия, чтобы завоевать кубок".
"Почему я не буду использовать это (возможность помешать треблу "Сити") как мотивацию? Потому что в этом нет необходимости".
"Это не сделает команду более мотивированной, потому что их мотивация и так достаточна. Она не может быть больше".
"Они хотят завоевать кубок, и у них есть такая возможность. Они хотят украсить этот сезон еще одним трофеем, так чего можно хотеть еще? Как мотивация может быть больше?" — цитирует Тен Хага The Independent.
03.06.2023 11:00
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