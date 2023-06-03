Каземиро: "У меня никогда не было разногласий с Фернандешем"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро заявил, что у него никогда не было никаких разногласий с партнером по команде Бруну Фернандешем.

26 февраля "Юнайтед" в финале Кубка Англии победил "Ньюкасл" со счетом 2:0, завоевав свой первый трофей за последние шесть лет, однако после окончания матча Каземиро не стал сразу праздновать, а первым делом на повышенных тонах поговорил с Фернандешем.



Каземиро был недоволен тем, что Фернандеш решил пробить сам, а не сделал передачу на находившегося в более выгодной позиции Скотта Мактоминея.



Нечто похожее можно было наблюдать в концовке матча против "Астон Виллы" пару месяцев спустя, однако 31-летний бразилец уверяет, что в его отношениях с вице-капитаном команды все гладко.



"У нас может уйти целый день, если я буду говорить, насколько хорош Бруну, потому что он великолепный игрок. Но, если честно — и я говорю это ему самому, — у меня огромные ожидания насчет его, потому что в моих глазах он один из самых важных игроков в команде".



"Поэтому, когда он упускает момент, когда одна из его передач уходит в никуда, мы всегда хотим, чтобы он все делал идеально".



"Но это нормальные разговоры. У меня никогда не было разногласий с Бруну, на самом деле — наоборот. Я просто всегда много требую от него, а он много требует от меня".



"За кулисами мы порой говорим друг другу: "Ты мог забить, ты мог сыграть лучше там-то, потому что у тебя есть мастерство для этого".



"Но у меня очень хорошие отношения с Бруну. Когда я прибыл сюда, все упиралось в язык, и мне повезло, что Бруну всегда был готов помочь мне. Он всегда был великолепен со мной. Он многому меня научил насчет клуба и его ценностей".



"Мне приятно играть вместе с ним, потому что он является движущей силой команды. Тем, кто помогает нам больше всех. Мотором, если хотите", — цитирует Каземиро Daily Mail.