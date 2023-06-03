Холанд: "Сделаю все для требла"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд пообещал приложить все усилия для требла.

Ранее в этом сезоне завоевав титул Премьер-Лиги, в субботу "Сити" сразится с "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии, а 10 июня поспорит с "Интером" в финале Лиги Чемпионов.



Для "горожан" это будет возможность повторить легендарное достижение "Юнайтед", который остается единственным английским клубом, завоевавшим все три главных трофея в течение одного сезона (1998/99), и Холанд хочет вписать свое имя в историю.



"Сотворить такую историю было бы нереально. Конечно, поэтому меня и купили, чтобы достичь этого, и нам не нужно это скрывать".



"Это бы значило все. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это случилось. Это моя наибольшая мечта, и я надеюсь, мечты станут реальностью".



"Но в то же время это непросто — это два финала против хороших команд, которые сделают все возможное, чтобы помешать нам".



"Они будут мотивированы, они будут готовы, и нам придется сыграть в свой лучший футбол, потому что, если мы сыграем в свой лучший футбол, у нас будут действительно хорошие шансы достичь цели".



"Мы весь сезон были в роли преследующих, поэтому завоевание титула Премьер-Лиги стало большим облегчением".



"Теперь у нас осталось два финала, и эти два финала — единственное, на чем мы можем сосредоточиться до каникул", — сообщил Холанд BBC.