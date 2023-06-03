Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер хочет, чтобы его следующий клуб был из Премьер-Лиги.

Последние недели Макаллистера упорно сватают "Ливерпуль". Также интерес к Алексису приписывают "Манчестер Сити" и "Челси".



24-летний игрок сборной Аргентины не спешит покидать "Брайтон", но если он все же решится на этот шаг, то хотел бы продолжать выступать в Премьер-Лиге.



"Я очень спокоен, потому что у меня также есть возможность остаться в таком клубе, как "Брайтон", который всегда меня поддерживал и в котором мне очень нравится быть".



"Если мне не придется уходить, я и дальше буду очень счастлив там (в "Брайтоне"), но я знаю, что у меня есть возможности, и если поступит хорошее для клуба и для меня предложение, мы его рассмотрим".



"У меня нет сомнений, что Премьер-Лига — лучшая лига в мире для игры в футбол, и поэтому я бы хотел, чтобы мой следующий клуб был из Премьер-Лиги. Мне очень нравится там", — сообщил Макаллистер Infobae.