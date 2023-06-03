Моутинью и Коста уходят из "Вулверхэмптона"

"Вулверхэмптон" объявил о расставании с полузащитником Жоау Моутинью и нападающим Диего Костой.

Моутинью сыграл 212 матчей за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Монако" в июле 2018. В своем первом же сезоне на "Молинью" Жоау был признан лучшим игроком команды по версии болельщиков.



Однако возраст берет свое — в этом сезоне Моутиньо перестал быть твердым игроком основы, отметившись 20 появлениями в стартовом составе "волков" в рамках Премьер-Лиги. Поэтому клуб решил не продлевать истекающий контракт 36-летнего португальца.



Также "Вулверхэмптон" решил не предлагать новую сделку Косте, который присоединился к "волкам" свободным агентом в сентябре и сыграл 25 матчей во всех соревнованиях. З4-летний испанец забил лишь один гол за команду Хулена Лопетеги.



В конце июня истекает и контракт Адамы Траоре, однако в своем заявлении "Вулверхэмптон" сообщает, что с испанским вингером ведутся переговоры о продлении сотрудничества.