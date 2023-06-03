Анонс финала Кубка Англии

В субботнем дерби между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли" определится обладатель Кубка Англии. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

Обе команды из Манчестера уже завоевали по трофею в этом сезоне: "Юнайтед" выиграл Кубок Лиги, а "Сити" третий раз подряд стал чемпионом Премьер-Лиги.



Это будет первый из двух финалов для "Сити" до летних каникул, потому что спустя неделю, 10 июня, "горожане" также сразятся с "Интером" в финале Лиги Чемпионов.



Таким образом, в этом сезоне "Сити" может сделать требл, повторив легендарное достижение "Юнайтед" в 1999 году. Прежде это еще никому не удавалось.



"Мы хотим завоевать кубок. Дело не в том, чтобы остановить их".



"У нас есть отличная возможность. "Уэмбли" — наверное, лучший стадион в мире, и оказаться здесь в кубковом финале — это нечто захватывающее", — сообщил главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг.



- "Сити" и "Юнайтед" впервые встречаются в финале какого-либо большого соревнования.



- "Юнайтед" выиграл пять из шести последних встреч с "Сити" в Кубке Англии. Единственным исключением стала победа "горожан" в полуфинале в сезоне 2010/11.



- Это будет третья встреча "Сити" и "Юнайтед" на "Уэмбли". Обе предыдущие случились в 2011 году, когда "горожане" одержали победу 1:0 в полуфинале Кубка Англии, но "дьяволы" взяли верх в матче за Суперкубок Англии (3:2).



- Это будет 12-й финал Кубка Англии для "Сити" (6 побед, 5 поражений). В четырех последних "горожане" чередовали победы с поражениями, в крайнем случае сокрушив "Уотфорд" со счетом 6:0 в 2019 году.



- "Юнайтед" сыграет в финале Кубка Англии в 21-й раз (12 побед, 8 поражений), что является совместным с "Арсеналом" рекордом. 8 поражений "дьяволов" в финале Кубка Англии — тоже рекорд (совместно с "Челси" и "Эвертоном").



- "Сити" может всего лишь во второй раз в своей истории выиграть титул Премьер-Лиги и Кубок Англии в одном сезоне, впервые сделав это в 2018/19. Более одного раза это удавалось только "Юнайтед" (1993/94, 1995/96 и 1998/99) и "Арсеналу" (1970/71, 1997/98 и 2001/02).



- "Юнайтед" может впервые в своей истории выиграть оба внутренних кубковых турнира. Прежде это удавалось только "Арсеналу" (1992/93), "Ливерпулю" (2000/01 и 2021/22), "Челси" (2006/07) и "Сити" (2018/19).



- "Сити" еще не пропустил ни одного гола в этом розыгрыше Кубка Англии. Только "Престону" в 1889 и "Бери" в 1903 удавалось завоевать этот трофей, оставаясь "сухим" на всем пути.



- В этом розыгрыше Кубка Англии "Сити" забил 17 голов — больше всех.



- Еще ни одна команда не участвовала в серии послематчевых пенальти и в полуфинале, и в финале одного розыгрыша Кубка Англии. А в полуфинале "Юнайтед" победил "Брайтон" как раз в серии 11-метровых.



- Эрик Тен Хаг из "Юнайтед" станет четвертым голландским тренером в финале Кубка Англии после Рууда Гуллита (1 победа, 1 поражение), Гуса Хиддинка (1 победа) и Луи Ван Галя (1 победа).



- Испанские тренеры четырежды выигрывали Кубок Англии: Рафаэль Бенитес с "Ливерпулем" в 2006, Роберто Мартинес с "Уиганом" в 2013, Микель Артета с "Арсеналом" в 2020 и Хосеп Гвардиола с "Сити" в 2019, победив тогда своего соотечественника Хави Грасию и его "Уотфорд".



- В полуфинале с "Шеффилд Юнайтед" (3:0) вингер Рияд Махрез стал первым игроком "Сити", сделавшим хет-трик на "Уэмбли".



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд отличился 52 раза в этом сезоне с учетом всех соревнований и может стать первым норвежцем, который забьет в финале Кубка Англии.



- После своего дебюта в Кубке Англии в 2019 году Рияд Махрез забил 11 голов в этом соревновании — больше всех за данный период.



Ворота "Сити" в финале будет защищать Штефан Ортега, который провел все пять предыдущих матчей в этом розыгрыше Кубка Англии. Болячки Кевина Де Брюйне и Джека Грилиша несерьезны.



"Юнайтед" будет лишен травмированных Лисандро Мартинеса, Марселя Забитцера, Донни Ван де Бека и Антони Мартиаля. Участие в матче Антони маловероятно из-за травмы лодыжки.



Кубок Англии. Финал

"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз