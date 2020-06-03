Гюндоган на пороге перехода в "Барселону"

Капитан "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган находится на пороге перехода в "Барселону".

Гюндоган демонстрирует великолепный футбол в концовке этого сезона, что уже помогло "Сити" завоевать титула Премьер-Лиги, а впереди у "горожан" еще финалы Кубка Англии и Лиги Чемпионов.



Достоверно, известно, что "Сити" хочет продлить истекающий в конце сезона контракт Гюндогана, а также Илкай вызывает интерес у целого ряда других клубов, включая "Арсенал".



Однако испанское издание Sport утверждает, "Барселоне" удалось совершить прорыв в переговорах с 32-летним немцем.



Изначально "Барселона" предлагала Гюндогану контракт на два года с опцией продления на третий, однако после того, как каталонский клуб выразил готовность заключить сделку на гарантированные три года, Илкай зал зеленый свет на переезд на "Ноу Камп".



Ожидается, что переход Гюндогана будет подтвердил после того, как "Сити" сыграет с "Интером" в финале Лиги Чемпионов 10 июня.