"Вест Хэм" может уволить Мойеса в случае поражения в финале Лиги Конференций

"Вест Хэм" может уволить своего главного тренера Дэвида Мойеса в случае поражения в финале Лиги Конференций.

В последние недели ходили противоречивые слухи насчет планов боссов "Вест Хэма" по дальнейшему сотрудничеству с Мойесом.



"Молотобойцы" значительно прибавили в заключительной стадии сезона, уверенно решили задачу по выживанию в Премьер-Лиги, а также достигли финала третьего по значимости клубного турнира Европы.



Как сообщает The Guardian, угроза увольнения не миновала для Мойеса, и финал против "Фиорентины" в следующую среду может стать решающим для будущего Дэвида.



По информации авторитетного издания, внутри руководства "Вест Хэма" нет единого мнения насчет Мойеса, и то, принесет ли Дэвид клубу первый трофей за 43 последних года, должно помочь боссам определиться.



Уже сейчас "Вест Хэм" перебирает кандидатуры на замену Мойесу, присматриваясь к Брендану Роджерсу, Грэму Поттеру и Паулу Фонсеке. Главные претензии руководителей клуба к Дэвиду связаны с тактикой, которую они считают чересчур осторожной.