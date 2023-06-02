"Челси" собирается купить Угарте и Кайседо
"Челси" собирается реформировать свою полузащиту с помощью Мануэля Угарте из "Спортинга" и Мойсеса Кайседо из "Брайтона".
В данный момент Энцо Фернандес выглядит единственным в "Челси" полузащитником, который точно останется в клубе на следующий сезон. Будущее остальных — Мейсона Маунта, Матео Ковачича, Конора Галлахера, Рубена Лофтус-Чика и Нголо Канте — находится под большим вопросом.
Укрепление центра поля является приоритетной задачей для Маурисио Почеттино, и The Guardian может подтвердить, что новый главный тренер "Челси" хочет приобрести Угарте с Кайседо.
Контракт Угарте со "Спортингом" предусматривает отступные в 52 миллиона фунтов, однако на 22-летнего уругвайца также претендуют "Ливерпуль" и ПСЖ.
В борьбе за Кайседо "Челси" тоже рискует столкнуться с конкуренцией других клубов — 21-летнего эквадорца хотят "Ливерпуль" и "Арсенал".
Ожидается, что только сумма свыше 80 млн. фунтов заставит "Брайтон" расстаться этим летом с Кайседо, который в январе едва не перешел в "Арсенал".
"Челси" может повысить свои шансы заполучить Кайседо, если использует в качестве разменной монеты защитника Леви Колуилла, который сезон 2022/23 провел в "Брайтоне" на правах аренды. "Синие" не хотят продавать 20-летнего англичанина, но могут разрешить "чайкам" продлить аренду на год.
02.06.2023 22:00
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Одни негры итак
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Ох уж этот Брайтон, сайпал
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