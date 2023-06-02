Варан рассказал, как МЮ собирается остановить Холанда

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан рассказал, как его команда собирается остановить нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в финале Кубка Англии.

В ближайшую субботу на "Уэмбли" состоится дерби Манчестера, в котором определится судьба Кубка Англии, и на бумаге "Сити" выглядит фаворитом этого финала.



Оборона "Юнайтед" пройдет испытание Холандом, забившим 52 гола в этом сезоне, и Варан надеется, что коллективными усилиями "красные дьяволы" смогут изолировать норвежского бомбардира от передач партнеров.



"Страх? Нет. Почему мы должны их бояться?"



"Каждый матч — это вызов. Мне нравится бросать вызовы себе, и мне нравится бросать вызовы другим командам. Самое важное — верить. Не имеет значения, в хорошей или плохой форме находится твой соперник. Мы должны осознать вызов, что стоит перед нами, и постараться изо всех сил ради победы".



"Мне нравятся большие испытания, особенно когда нечто выглядит невозможным. Когда это большое испытание, я чувствуют себя более мотивированным, и то же самое насчет команды".



"Холанд — очень хороший игрок, все мы знаем это, но угроза в "Сити" исходит отовсюду".



"Они могут забить со стандартов, после позиционного розыгрыша и после контратаки. Мы знаем, что должны останавливать их как команда, коллективно".



"Когда ты защитник, то сложно обороняться при такого рода передачах, как делают они, особенно Де Брюйне. Поэтому мы попытаемся разорвать эту связь. Мы попытаемся останавливать их раньше, а не на подходе к воротам, потому что там порой уже бывает слишком поздно. Мы знаем, что нам нужно показать сильную командную игру", — цитирует Варана Daily Mirror.