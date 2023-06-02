"Тоттенхэм" обратился к "Селтику" насчет Постекоглу после финала Кубка Шотландии

Анге Постекоглу "Тоттенхэм" сделает официальный запрос насчет главного тренера "Селтика" Анге Постекоглу после финала Кубка Шотландии.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Тоттенхэм" определил Постекоглу в качестве наиболее подходящего кандидата на вакантную с конца марта должность главного тренера.

"Тоттенхэм" обратился к кандидатуре австралийского наставника "Селтика" после того, как на прошлой неделе Арне Слот отверг интерес "шпор" и заключил новый контракт с "Фейеноордом".

Однако "Селтик", уже завоевавший титул шотландской Премьер-Лиги и Кубок Лиги, еще не завершил свой сезон, и "Тоттенхэм" с уважением к этому относится.

Как сообщает Sky Sports, переговоры "Тоттенхэма" и "Селтика" стартуют после того, как подопечные Постекоглу сыграют против "Инвернесса" в финале Кубка Шотландии в субботу.

Сам Постекоглу, выигравший 82 из своих 112 матчей во главе "Селтика", открыт к работе в "Тоттенхэме", однако далеко не все фанаты "шпор" в восторге от Анге, даже запустив в социальных сетях кампанию под хештегом #NoToPostecoglou.


Метки Постекоглу, Селтик, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2023 20:00

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