"Тоттенхэм" обратился к "Селтику" насчет Постекоглу после финала Кубка Шотландии

"Тоттенхэм" сделает официальный запрос насчет главного тренера "Селтика" Анге Постекоглу после финала Кубка Шотландии.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Тоттенхэм" определил Постекоглу в качестве наиболее подходящего кандидата на вакантную с конца марта должность главного тренера.



"Тоттенхэм" обратился к кандидатуре австралийского наставника "Селтика" после того, как на прошлой неделе Арне Слот отверг интерес "шпор" и заключил новый контракт с "Фейеноордом".



Однако "Селтик", уже завоевавший титул шотландской Премьер-Лиги и Кубок Лиги, еще не завершил свой сезон, и "Тоттенхэм" с уважением к этому относится.



Как сообщает Sky Sports, переговоры "Тоттенхэма" и "Селтика" стартуют после того, как подопечные Постекоглу сыграют против "Инвернесса" в финале Кубка Шотландии в субботу.



Сам Постекоглу, выигравший 82 из своих 112 матчей во главе "Селтика", открыт к работе в "Тоттенхэме", однако далеко не все фанаты "шпор" в восторге от Анге, даже запустив в социальных сетях кампанию под хештегом #NoToPostecoglou.