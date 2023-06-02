Сеюнджю согласовал четырехлетний контракт с "Атлетико"

Защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю продолжит карьеру в "Атлетико", с которым он согласовал четырехлетний контракт.

Большую часть этого сезона Сеюнджю находился в опале у бывшего главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса, при котором он сыграл лишь два матча Премьер-Лиги.



Дин Смит, сменивший Роджерса в апреле, восстановил Чаглара, и тот до окончания кампании сыграл еще пять матчей, заключительные три пропустив из-за травмы задней поверхности бедра.



Вылет "Лестера" из Премьер-Лиги не оставил никаких сомнений насчет будущего на "Кинг Пауэр" 27-летнего турка, чей контракт с "лисами" истекает в конце июня.



Как сообщает BBC, Сеюнджю уже определился со своим следующим клубом и свободным агентом перейдет в "Атлетико", заключив контракт до 2027 года.



Добавим, Сеюнджю выступал за "Лестер" после своего перехода из "Фрайбурга" за 19 миллионов фунтов в 2018 году. С тех пор Чаглар провел 132 матча, выиграв с "лисами" Кубок Англии и Суперкубок Англии в 2021.