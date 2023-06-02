Ортега сыграет в воротах "Сити" в финале Кубка Англии

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что ворота "Сити" в финальном матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" будет защищать запасной голкипер Штефан Ортега.

Подписанный прошлым летом свободным агентом Ортега сыграл 13 матчей за "Сити" в этом сезоне, 10 раз сохранив свои ворота на замке.



Именно Штефан защищал ворота "Сити" на пути к финалу Кубка Англии, и Гвардиола не видит смысла отказываться от 30-летнего немца в субботнем матче на "Уэмбли", несмотря на то, что первому номеру "горожан" Эдерсону, возможно, не помешала бы практика перед финалом Лиги Чемпионов 10 июня.



"Он (Ортега) и сыграет. Мне всегда нравилась идея, даже в "Барселоне", что голкипер, который играл по ходу кубкового турнира, играет и в финале", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.