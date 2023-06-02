Тен Хаг ожидает, что Антони пропустит финал Кубка Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не ожидает, что вингер Антони сыграет в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити".

Напомним, Антони получил травму лодыжки в победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Челси" на прошлой неделе (4:1).



В результате Антони пропустил матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Астон Виллы", а теперь, вероятно, будет со стороны наблюдать за дерби Манчестера в субботу.



"Сыграет ли Антони в финале? Маловероятно. Шанс есть, но это по-настоящему маленький шанс".



"Его восстановление идет не так хорошо, как мы надеялись, поэтому он едва ли будет доступен. Нам нужно рассчитывать на имеющихся игроков, и много раз мы добивались успеха, несмотря на отсутствующих. У нас хороший подбор игроков, и поэтому мы выставим хороший состав", — цитирует Тен Хага talkSPORT.



Добавим, финал на "Уэмбли" также пропускают Лисандро Мартинес, Марсель Забитцер, Донни Ван де Бек и Антони Мартиаль.